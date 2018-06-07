Звезды балета выступят на фестивале "Мариинский" во Владивостоке

Третий Дальневосточный международный музыкальный фестиваль "Мариинский" пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа. Откроет его балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа. Спектакль приурочен к празднованию 200-летия великого хореографа.

- В первый день на Приморской сцене выступят Кимин Ким - премьер балетной труппы Мариинского театра, виртуозно исполняющий партию Базиля, солистка Рената Шакирова (Китри), прима-балерина Екатерина Кондаурова (уличная танцовщица), солист Константин Зверев (Эспада). Не менее звездный состав будет и на второй день: партию Базиля исполнит премьер Тимур Аскеров, Китри - солистка балетной труппы Мариинки Надежда Батоева, уличную танцовщицу - солистка Кристина Шапран, в роли Эспада - солист Роман Беляков, - рассказала "РГ" пресс-секретарь Приморской сцены театра Вита Чушкина.

26 и 27 июля состоится владивостокская премьера балета "Времена года" на музыку Макса Рихтера (по мотивам Антонио Вивальди) в постановке Ильи Живого. Эскиз к двухактному балету - одноактный балет SeasonS - был с успехом представлен в 2016 году на первом фестивале "Мариинский". Теперь зрители смогут увидеть полноценную работу молодого хореографа. В главных партиях выступят прима Екатерина Кондаурова и солистка Кристина Шапран, солисты Роман Беляков и Константин Зверев.

- Смена времен года - не просто смена погоды за окном, это метафора всего происходящего на земле, - так характеризует балет Илья Живой.

Также зрители впервые увидят во Владивостоке "Золушку" Сергея Прокофьева в постановке Алексея Ратманского, причем этот балет покажут трижды, и балетным гурманам будет очень сложно выбрать, какой исполнительский состав предпочесть.

В первый день в партии Принца выступит всемирно известный Кимин Ким, Золушку станцует солистка Рената Шакирова, Мачеху - прима-балерина Екатерина Кондаурова. В других спектаклях Принцами станут премьер Владимир Шкляров и солист Константин Зверев, Золушками - солистки Кристина Шапран и Надежда Батоева, а Мачехой - Татьяна Ткаченко.