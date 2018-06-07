В Пензе отправят письмо в 2063 год

В Пензе заложат капсулу с посланием к потомкам в 2063 год, когда городу исполнится 400 лет со времени основания.

Мероприятие приурочено к торжествам в честь 355-летия Пензы, сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу администрации города Виктора Кувайцева.

По словам городского главы, закладка капсулы пройдет 12 июня на набережной реки Суры в бетонной стеле у памятника "Росток". Ранее на набережной закладывались послания потомкам в 1967 и 1977 годах. Как уточнил Виктор Кувайцев, вскрыть капсулу планируется в 2063 году, когда Пенза будет праздновать 400-летие.