Транснефть - Западная Сибирь признана лидером по направлениям деятельности товарно-транспортных, диспетчерских и метрологических подразделений

По итогам работы за 2017 год АО "Транснефть - Западная Сибирь" присвоено звание "Лидер по направлениям деятельности товарно-транспортных, диспетчерских и метрологических подразделений организаций системы "Транснефть". Официальное награждение прошло в рамках совещания заместителей генеральных директоров по товарно-транспортным операциям и главных метрологов ПАО "Транснефть" с участием первого вице-президента ПАО "Транснефть" Максима Гришанина и вице-президента Сергея Андронова.

Высокую оценку получила деятельность АО "Транснефть - Западная Сибирь" в области товарно-транспортных операций (ТТО), диспетчеризации потоков нефти и нефтепродуктов, а также метрологии. Предприятие было награждено дипломом за хорошие показатели в работе по учету нефтепродуктов по итогам 2017 года и кубком победителя за комплексную работу товарно-транспортных, диспетчерских и метрологических подразделений акционерного общества. Кроме того, именным подарком был отмечен вклад и.о. главного инженера акционерного общества, заместителя генерального директора по ТТО Дмитрия Хрычева в организацию бизнес-процессов по обеспечению бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов в регионах ответственности АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Как отметил заместитель генерального директора по ТТО Дмитрий Хрычев, в настоящее время инфраструктура систем магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО "Транснефть - Западная Сибирь" активно модернизируется. "Для повышения качества предоставляемых услуг и их результативности компания внедряет новые методы учета и контроля качества нефти и нефтепродуктов, широко применяет автоматизацию управленческих и производственных процессов, в том числе автоматизированную систему оперативного учета нефти, систему контроля исполнения договоров по поставке нефтепродуктов, корпоративную информационную систему управления лабораторной информацией", - сообщил он.

Большое внимание АО "Транснефть - Западная Сибирь" уделяет реализации задач в рамках Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. Это также позволяет совершенствовать качество оказываемых услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Так в ходе исполнения комплексной программы реконструкции площадочных объектов ЛПДС "Сокур" будет построена железнодорожная наливная эстакада, с применением современного тактового метода налива. Кроме того, в текущем году началось внедрение единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ), которая даст возможность осуществлять централизованный контроль над всей сетью магистральных трубопроводов в регионах присутствия предприятия.

В числе положительных показателей деятельности АО "Транснефть - Западная Сибирь" по выполнению грузооборота нефти и нефтепродуктов за прошлый год было отмечено полное соблюдение запланированных объемов приема-сдачи партнерам.

По направлению метрологии отмечен качественный контроль за организацией работ по техническому обслуживанию систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН), своевременный ввод в эксплуатацию новых СИКН, отсутствие грубых замечаний в работе приемо-сдаточных пунктов, выявленных в ходе проверок и мониторингов компании, а также качественное выполнение поверки средств измерений производственных объектов предприятия. При строительстве СИКН используются современные отечественные системы обработки информации для проведения достоверных учетных операций.

Пресс-релиз предоставлен АО "Транснефть - Западная Сибирь"