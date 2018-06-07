Жительницы алтайского села пожаловались президенту на закрытие школы

Жительницы села Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края Алена Регер и Наталья Пушкинова в ходе "Прямой линии" рассказали президенту о проблеме: здесь могут закрыть единственную школу на три села. В ответ Владимир Путин призвал регионы Сибири и Дальнего Востока сохранять малокомлектные школы.

- В районном отделе образования говорят, что закрывают из-за нехватки специалистов. Чиновнику проще закрыть школу, чем сделать в ней ремонт. Говорят, детей будут возить в школу в селе Быстрянка за семь километров. Если школу закроют - село умрет, - посетовали женщины.

По словам Владимира Путина, проблема малокомплектных школ актуальна для всей страны: "В школе в Старой Суртайке учится всего 47 детей - это не так уж и мало. Вопрос в техническом состоянии школы и ее укомплектовании. Конечно, содержание малокомплектных школ - это большие затраты. Но надо учитывать, что когда закрывается школа - село умирает, а мы должны обеспечить такие условия, чтобы люди не покидали наши сибирские регионы, Дальний Восток, чтобы село жило и имело перспективы развития. Для этого у нас есть программы развития общеобразовательных школ, приобретения автобусов для подвоза детей".

Ситуацию прокомментировал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, малокомплектная школа в Старой Суртайке является филиалом основной школы в селе Быстрянка. "Действительно, есть вопросы к укомплектованию ее преподавательским составом. Но решения о закрытии ее нет. Видимо, произошел какой-то сбой в донесении информации до жителей. Я пока только вникаю в ситуацию в Алтайском крае, поэтому разберусь в этом вопросе. Думаю, у школы и у села есть будущее", - подчеркнул он.

Корреспонденту "РГ" Виктор Томенко пояснил, что сегодня 16 старшеклассников из Старой Суртайки уже ездят на учебу в Быстрянку, и 39 детей посещают школу в своем селе. "Семь километров не такое уж большое расстояние. Но если жители села решат, что возить детей в центральную школу им неудобно, то малокомплектная школа в Старой Суртайке будет работать. Проблему с преподавателями мы решим, при необходимости организуем их подвоз из Быстрянки. Завтра мой заместитель Надежда Капура выедет в село, чтобы на месте разобраться в этой проблеме, пообщаться с жителями села", - отметил он.