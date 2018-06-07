В Ингушетии прокуратура обнаружила 16 сайтов по изготовлению бомб

Мониторинг интернет-ресурсов, проведенный работниками прокуратуры в Ингушетии, выявил 16 страниц с информацией о способах изготовления взрывных устройств.

По данным Малгобекской городской прокуратуры, вход на интернет-страницы свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. Соответственно, ознакомиться с материалами и скопировать их может любой пользователь.

Содержание этих сайтов является нарушением федерального закона "Об информации". Предоставление доступа к сведениям об изготовлении взрывчатых веществ создает опасность жизни и здоровью граждан.

Прокурор направил в Магасский районный суд 16 административных исков о признании размещенной на обнаруженных ресурсах информации запрещенной.