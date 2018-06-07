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07.06.2018 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека госпитализированы после взрыва на полигоне в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Два человека попали в больницу после взрыва на полигоне в Кингесеппском районе Ленинградской области.

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Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, оба пострадавших являются служащими одной из воинских частей. Они доставлены в больницу с ранениями нижних конечностей.

Причиной случившегося в пресс-службе называют детонацию неустановленного боеприпаса.

В Кингисеппском районе Ленинградской области действует несколько полигонов. Один из них расположен возле поселка Туганы. Два года назад там при попытке уничтожения боеприпаса произошел взрыв, в котором три человека погибли, а трое были ранены.

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