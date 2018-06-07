В центре Петербурга нашли 200-килограммовую авиабомбу

В Петербурге на проспекте Добролюбова обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, его нашли накануне вечером на стройплощадке по адресу Добролюбова, 14.

Обследование взрывотехниками ОМОН показало, что это неразорвавшаяся 200-килограммовая немецкая авиабомба мощностью 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. Если бы детонатор сработал, осколки разлетелись бы больше, чем на километр.

Бомба сильно проржавела и представляла опасность. Впрочем, жителей соседних домов эвакуировать не стали. В пресс-службе городского ГУ МЧС отметили, что специалисты Невского спасцентра в сопровождении машины ГИБДД вывезли боеприпас на полигон в областной Кировск и уничтожили.

Бомбы и мины времен войны находят в Петербурге и пригородах постоянно. Так, накануне в Пушкине при земляных работах откопали две минометных мины 50-го калибра, которые также отвезли на полигон для утилизации.