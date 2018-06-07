В Онежское озеро упал парашютист

В Петрозаводске произошел непредвиденный случай на соревнованиях "Кижские купола 3.0". Парашютист приземлился вместо набережной Онежского озера в водоем.

В Карелии с 6 июня проходят соревнования парашютистов, на которые приехали представители многих регионов России, в том числе и мастера спорта международного класса. Чтобы попасть в финал соревнований, каждому участнику надо сделать серию из восьми прыжков и приземлиться в определенный круг на набережной.

Но один из парашютистов не смог долететь даже до берега, приземлился в воду. Как объяснили организаторы соревнований, ему помешал сильный ветер. Из воды спортсмена быстро достали спасатели.

Соревнования финалистов соревнований пройдут на острове Кижи.