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07.06.2018 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Онежское озеро упал парашютист

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске произошел непредвиденный случай на соревнованиях "Кижские купола 3.0". Парашютист приземлился вместо набережной Онежского озера в водоем.

В Омске разбился бизнесмен-парашютист

В Карелии с 6 июня проходят соревнования парашютистов, на которые приехали представители многих регионов России, в том числе и мастера спорта международного класса. Чтобы попасть в финал соревнований, каждому участнику надо сделать серию из восьми прыжков и приземлиться в определенный круг на набережной.

Но один из парашютистов не смог долететь даже до берега, приземлился в воду. Как объяснили организаторы соревнований, ему помешал сильный ветер. Из воды спортсмена быстро достали спасатели.

Соревнования финалистов соревнований пройдут на острове Кижи.

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