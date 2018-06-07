В IT-форуме в Югре приняли участие представители всех стран ШОС и БРИКС

Форум по развитию информационных технологий в Югре проходит уже в десятый раз, каждый год он собирает более 2,5 тысячи участников из десятков государств. И давно уже стал авторитетной площадкой не только в стране, но и в мире. В этом году впервые в нем принимают участие представители всех стран - участниц БРИКС и ШОС.

Как отмечают эксперты, работа предыдущих форумов всегда приводила не только к налаживанию связей между странами и реализации значимых IT-проектов в самых разных отраслях - от промышленности до медицины, но и служила для подготовки важных решений на международном уровне, касающихся десятков государств мира.

Так, в Ханчжоуской декларации, утвержденной по итогам третьей встречи министров связи стран БРИКС в 2017 году, была зафиксирована необходимость укрепления цифровой взаимосвязи и инновационного развития, расширения сотрудничества. Об этом факте напомнила глава Югры Наталья Комарова в ходе работы форума. При этом выразила уверенность, что все предложения, которые будут выработаны в ходе десятого форума, направят руководителям стран для обсуждения на ближайшем саммите стран БРИКС.

Готовы делиться опытом

- Эксперты сегодня выделяют два направления развития цифровой экономики: область электронных услуг и экономическое производство с использованием цифровых технологий, -отметила губернатор округа. - Надеемся, что наша совместная работа приведет к новым международным, межнациональным, межрегиональным связям.

В своем выступлении губернатор выделила несколько югорских проектов в сфере цифрового развития, которыми регион готов поделиться с участниками IT-форума.

- Первое - развитие информационной структуры. Второе - повышение качества и доступности государственных электронных услуг. Здесь я упомяну, что, развивая такие сервисы, мы стремимся к улучшению как количественных, так и качественных показателей. К последним можно отнести использование искусственной нейронной сети. В этом направлении наш регион стал пионером по использованию такой технологии в сфере оказания госуслуг, - акцентировала внимание гостей Наталья Комарова.

Она сообщила, что следующим шагом в Югре станет переход к цифровому правительству. В 2018 году на полях форума регион представляет помощника, созданного с использованием технологии нейронных сетей. Это облегчит гражданам получение услуг через госпортал.

Еще одним важным направлением Наталья Комарова обозначила развитие телемедицины. "Мы впервые очень серьезно заговорили об этих возможностях на полях форума и создали условия, чтобы и в целом по стране этим проектам было уделено государственное внимание, в результате использование возможностей телемедицины стало бы федеральной политикой, - подчеркнула губернатор. - В настоящее время к региональной информационной системе в Югре подключено 56 удаленных медицинских пунктов, задействованы около 700 врачей. За текущий год проведено 7547 телемедицинских консультаций, из которых 1178 - срочных. В условиях нашего региона, который отличается большой площадью и удаленностью населенных пунктов друг от друга это колоссальные возможности для своевременного и качественного оказания медицинской помощи гражданам.

Глобальная угроза-киберпреступность

По словам Натальи Комаровой, просчеты в информационной безопасности могут дискредитировать преимущества электронных технологий. По оценке экспертов, через десять лет практически вся преступность будет компьютерной. Киберпреступление - это единственное преступление, которое можно совершить за секунду с территории какой-либо страны как минимум в 100 странах одновременно.

- За прошедший год компьютерные сети органов власти Югры подверглись беспрецедентному количеству информационных атак. Только в атаке на единый сайт органов государственной власти нашего региона в октябре прошлого года участвовали компьютеры из более 200 стран, - напомнила губернатор. - Мы перешли на централизованную модель управления и мониторинга информационной безопасности в органах государственной власти и считаем, что такой подход на сегодняшний день отвечает современным киберугрозам. В планах - масштабирование этого подхода на муниципальный уровень.

Кроме того, глава региона назвала крайне важным синхронизировать вступивший в силу в России закон о защите от хакерских атак критической информационной инфраструктуры с международным законодательством.

Создадим "цифровую команду"

Наталья Комарова сообщила, что автономный округ ориентирован на создание "цифровой команды", отвечающей за дальнейшую проработку стратегии цифровой трансформации с использованием нейротехнологий, искусственного интеллекта. "Я уже предложила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову использовать наши возможности, необходимые для выполнения задач по цифровому развитию, в полной мере. Перспективы масштабны. В этой связи для нас представляет колоссальный интерес опыт стран БРИКС и ШОС по цифровой трансформации, в особенности развитие государственно-частного партнерства в таких сферах, как создание умных городов, интеллектуальных транспортных систем, цифровизация промышленности, - резюмировала Наталья Комарова.

Константин Носков, в свою очередь, отметил, что в первую пятерку мировых лидеров по капитализации входят компании, использующие цифровые платформы, информационные технологии. "Сегодня именно те компании, которые сконцентрированы на работе с цифровой экономикой, фактически владеют миром, - добавил он.- Министерство цифрового развития - новшество не только для нашей страны, но и для мира в целом. Перед ведомством стоит непростая задача по трансформации экономики государства, отдельных ее отраслей.

Он сообщил, что подобного опыта в мире еще нет, поэтому министерство нацелено на поиск новых решений путем сбора, анализа и концентрации лучших практик для дальнейшей трансформации отраслей. Руководитель федерального ведомства выразил уверенность, что невозможно построить цифровую экономику, если даже самый маленький населенный пункт и каждый россиянин не будет иметь доступ к качественным каналам связи.

- Государство, безусловно, должно озаботиться информационной безопасностью и в самом широком смысле - защите персональных данных, качественных сквозных технологиий, обеспечивающих безопасность гражданина, - подчеркнул Константин Носков. - На сегодняшний день достаточно большие ресурсы в стране направлены на трансформацию и отраслей, и развитие IT-технологий в регионах. Задача номер один - навести порядок в этой сфере, оценить эффективность использования средств.

Плюс национальная программа

Он сообщил, что в соответствии с майским указом президента России в стране будет формироваться национальная программа по развитию цифровой экономики, а уже утвержденная программа будет пересмотрена. Уже к концу июня планируется внести на рассмотрение в федеральное правительство основные параметры нацпрограммы. "Ныне существующая программа направлена на создание обеспечивающей инфраструктуры в сферах связи, кибербезопасности, кадровой политики, сквозных технологий. На мой взгляд, в ней не хватает конечных продуктов, прикладных целей в транспортной системе, сфере образования и других. Я думаю, что в течение нескольких месяцев мы получим четкое целеполагание, что же такое цифровая экономика в прикладном плане - для населения городов и регионов, - резюмировал министр.

Заместитель секретаря совета безопасности России Олег Храмов, обращаясь к участникам юбилейного международного IT-форума, заявил, что итоги прошлогодней конференции по вопросам информационной безопасности продемонстрировали всеобщую заинтересованность в поиске оптимальных путей решения проблем противодействия угрозам безопасности в информационной сфере.

В подтверждение этих слов референт аппарата совета безопасности России Дмитрий Грибков отметил, что обеспечение информационной безопасности является необходимым условием экономического развития и формирования информационного общества.

Не допустить беспредела

В свою очередь, специальный представитель главы государства по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских сообщил, что проблема информационной безопасности стала одной из приоритетных и "жгучих": "Нужно всеми силами не допустить беспредела, который может охватить процесс цифровизации нашей планеты. Сейчас мир оказался на грани новой технологической революции. Это сфера триллионных инвестиций и нашей безопасности. К сожалению, вся эта перспектива упирается в нерешенность одной проблемы - проблемы информационной безопасности. Поэтому и президент страны, и секретарь совета безопасности, и министр иностранных дел уделяют этому личное внимание".

В рамках форума участники обменялись передовым опытом в части цифровой трансформации экономики, тенденций ее развития, участия государства и частного бизнеса в построении цифровой экономики и многих других сферах информационного пространства.

Так, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в России Антонио Луис Эспинола Салгадо напомнил, что в последние годы его страна была крайне активна в части продвижения как в государственную, так и международную повестку дня вопросов, связанных с построением цифровой экономики. Он сообщил, что власти государства одобрили национальную стратегию перехода на цифровую экономику 2018-2021 годов. "Этим документом установлены стратегические цели, индикаторы, посредством которых мы сможем оценить успешность проводимой работы, - добавил Антонио Салгадо. - В этот процесс вовлечено свыше 30 министерств и ведомств, а также научное и гражданское общество, частный бизнес. Быстрое развитие экономики ставит перед властями серьезные вызовы. Наша работа сфокусирована на укреплении роли правительства, которое и занимается продвижением цифровизации, созданием новых современных мощностей, выступает гарантом прав человека.

В ходе работы форума состоялась церемония подписания соглашений с использованием цифровых подписей. Одно из них - между правительством Югры и акционерным обществом "Инфовотч". Документом предполагается сотрудничество в сфере развития системы информационной безопасности в ходе реализации программы "Цифровая экономика России" в автономном округе. Еще одно соглашение Наталья Комарова подписала с генеральным директором акционерного общества "Софтлайн Трейд" Русланом Белоусовым. Реализация документа позволит обеим сторонам взаимодействовать в развитии информационно-коммуникационных технологий в Югре.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры