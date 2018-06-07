В Югре няню осудили за избиение младенца

В Нефтеюганске озвучили приговор 32-летней местной жительнице, работавешй няней в одной из семей. Женщина признана виновной в издевательствах над младенцем, за которым присматривала, сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО-Югры.

Инцидент произошел в декабре прошлого года: родители восьмимесячного малыша договорились с подсудимой, что она будет за ним ухаживать, пока они заняты на работе. Через какое-то время они заметили изменения в поведении ребенка, заволновались и решили проконтролировать работу няни.

"Родители установили в квартире камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала рукоприкладство, - сообщает пресс-служба СК автономного округа. - Суд признал женщину виновной по двум статьям УК РФ - 117 и 238 (истязание и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорил ее к трем годам и месяцу в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.