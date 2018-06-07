Режиссер "Школы" Валерия Германика будет вести передачу о православии

34-летняя российская режиссер Валерия Гай Германика (Дудинская), создатель картины "Все умрут, а я останусь" и сериала "Школа", лауреат ряда наград, в том числе "Ники" и Каннского МКФ, представляет свой авторский медиапроект - программу о том, "как совместить современную жизнь и христианство".

Об этом Валерия рассказала РИА Новости.

Публикация от Валерия Германика (@germanicaislove_official) 29 Май 2018 в 5:46 PDT

Уточнено: презентация проекта "Вера в большом городе" проходит сегодня на YouTube. Германика - его автор и ведущая.

Как поделилась режиссер, в рамках "Веры" планируется приглашать "лидеров мнений из бизнес-среды, медиасферы и мира искусства" - с последующим откровенным с ними разговором о том, как гостям программы удается совмещать религию с повседневностью, нет ли каких-то в процессе конфликтов и как совместить православие и жизненный успех.

По словам Валерии, с некоторых пор она "с грустью начала понимать", что вокруг православия сложились "целая система предрассудков". "Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто, в котором невозможно раскрепостить свою творческую энергию", - процитирована режиссер.

По убеждению Германики, "всё совершенно не так". "На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в православии", - отметила она.

Первые гости программы Валерии - ресторатор Алексей Васильчук и популярный певец Ираклий Пирцхалава.