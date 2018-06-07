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07.06.2018,  
14:15
Текст: Николай Грищенко

Россия к 2022 году испытает беспилотную сверхтяжелую ракету

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

До 2022 года в России пройдут испытания сверхтяжелой ракеты в беспилотном режиме. Через два года она должна использоваться для освоения космоса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время "Прямой линии".

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"К 2022 году мы должны провести первое испытание сверхтяжелой ракеты, это должны быть пуски в беспилотном режиме, а к 2024 году уже пилотируемые аппараты должны использоваться", - сказал глава государства. Владимир Путин также акцентировал внимание, что Россия будет продолжать исследования в космической сфере.

"Не случайно мы затратили достаточно большие средства и ресурсы для того, чтобы создать новый космодром на востоке нашей страны, космодром Восточный. Мы будем его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности", - подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что несмотря на все сложности в отношениях с США российские ученые работают в тесной кооперации с американскими коллегами.

"У нас есть новые программы, например "Сфера". Качество связи будет такое, что сможет заменить кабельную связь, это будет прорыв и может привести к абсолютной революции в сфере связи", - заявил Путин.

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