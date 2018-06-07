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07.06.2018 13:50
Рубрика: Спорт

СМИ сообщили об уходе футболиста Ташаева из "Динамо"

Текст: Данила Жиляев

Полузащитник Александр Ташаев покидает московское "Динамо". Он написал заявление об уходе из клуба.

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Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" - по данным источника, заявление датировано 4 июня. При этом в пресс-службе "бело-голубых" отказались от комментариев. Отмечается также, что в контракте футболиста с "Динамо" есть опция выкупа за 1,5 миллиона евро.

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К Ташаеву, по данным СМИ, еще несколько месяцев назад проявлял интерес московский "Спартак". Кроме того, сообщалось о том, что претендуют на игрока ЦСКА и "Зенит". В минувшем сезоне Александр выходил на поле в 27 матчах РФПЛ, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Он также вошел в расширенный состав сборной России в рамках подготовки к ЧМ-2018, однако в окончательную заявку включен не был.

 

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