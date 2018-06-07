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07.06.2018,  
16:41
Текст: Светлана Цыганкова

США признали лидерство России в радиоэлектронной борьбе

Россия смогла продвинуться вперед в сфере средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И Америке потребуется какое-то время, чтобы догнать ее.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Об этом в интервью изданию C41SRNET сообщил военный эксперт Центра военно-морского анализа США Самуэль Бендетт. Он отметил, что в России технологии РЭБ продолжают развиваться и после распада Советского Союза. В то время как американцы отложили этот процесс после окончания холодной войны из-за отсутствия угрозы, которую Москва представляла до 1991 года. И в последние несколько лет США внезапно столкнулись с их не столь высокими (по сравненю с российскими) возможностями.

Военный аналитик приводит в качестве примера ряд систем радиоэлектронной борьбы, опробованных в России за последние годы. Это РБ-341В "Леер-3", "Красуха" и 1Л267 "Москва-1". Он отмечает, что и в Сирии российские военные используют многоуровневый подход защиты. Благодаря этому удается защищать собственные военные базы в этой стране. На Черном море Россия также анализирует сигналы зарубежных летательных аппаратов и ракет.

- Объективно говоря, Соединенные Штаты могут догнать нынешний российский потенциал, но это потребует времени, - считает Самуэль Бендетт.

РБ-341В "Леер-3" - аэродинамический забрасываемый передатчик помех. Подавляет GSM-связь с беспилотного летательного аппарата. "Красуха" анализирует тип сигнала и воздействует на противника помеховым излучением. Подавляет в том числе и спутники-шпионы, радары. 1Л267 "Москва-1" сканирует воздушное пространство, обнаружив противника, передает данные средствам ПВО и ВВС.

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