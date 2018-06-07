Старый броневик превратили в "огнедышащий" ракетный танк в Ираке

При Саддаме Хусейне Ирак был одним из крупнейших покупателей бразильского оружия. Для участия в сражениях против соседнего Ирана закупались дальнобойные реактивные системы залпового огня Astros II, учебно-боевые самолеты EMB-312 Tucano, бронетраспортеры EE-11 Urutu.

Именно для поставок в Ирак проектировался танк EE-T2 Osоrio. Однако бронированной "солянке" из комплектующих, полученных в разных западных странах, Багдад предпочел проверенные в боях Т-72М1.

В Бразилии закупался еще один образец бронетехники: бронеавтомобиль ЕЕ-9 Cascavel с колесной формулой 6х6. Машина так понравилась иракцам, что они приобрели сразу 250 штук. Большее количество было только на вооружении бразильской армии (415) и вооруженных сил Ливии (380 шт).

Тринадцатитонная машина вооружена 90-мм пушкой с боекомплектом в 44 снаряда. С ней был спарен 7,62-мм пулемет. Еще один - зенитный, калибра 12,7-мм - монтировался на крыше башни. Двигатели ставили от различных производителей, их мощность варьировалась от 170 до 212 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода около 1000 км.

Бронеавтомобиль не плавал, мог лишь преодолевать водные преграды глубиной в 1 метр вброд. Бронирование корпуса и башни - 16 мм. Экипаж - 3 человека.

ЕЕ-9 привлекались для разведки, огневой поддержки пехотных подразделений, сопровождали колонны вблизи линии фронта. Активно использовались в годы ирано-иракской войны. Также они были задействованы во время вторжения в Кувейт и в событиях 2003 года.

В настоящее время эти бронемашины продолжают использоваться иракскими правительственными силами. Правда, наблюдатели отмечают, что ввиду проблем с боеприпасами в настоящее время вместо 90-мм пушек устанавливается другое вооружение.

На машине, запечатленной на фото, было решено использовать реактивные снаряды, которые внешне похожи на имеющие большое распространение в этой стране 107-мм боеприпасы китайской РСЗО Тип 63.

Старую пушку заменили на пусковую трубу, идущую через большую часть ставшей необитаемой башни. У нее, в свою очередь, удалили крышу и корму. Это было сделано для того, чтобы реактивная струя шла, не встречая препятствий. Для безопасности обслуживающих бронемашину людей вверху над пусковой установкой наварены металлические листы. Выглядит все, конечно, грубовато. Зато во время запуска старый бразильский броневичок превращается в настоящего огнедышащего дракона.

Сейчас, конечно, рано говорить, насколько удачным будет этот иракский эксперимент. Возможно, эти опыты будут признаны опасными и их прекратят, но, не исключено, что в Ираке появятся свои колесные "ракетные танки".