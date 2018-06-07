Стоит ли обновляться до iOS 12?

Если отвечать коротко на вопрос из заголовка - однозначно да. И вот почему.

На конференции WWDC 2018 глава Apple Тим Кук, представляя iOS 12, заявил, что упор в ней был сделан в том числе на производительность, включая быстрый запуск камеры и клавиатуры (в тех приложениях, где требуется набор текста).

Авторы канала iAppleBytes записали довольно наглядное видео, на котором видно, что графика на iPhone 5s (выпущенном в 2013 году), стала гораздо быстрее и плавнее после обновления с iOS 11.4 до 12 beta 1.

Большинство стандартных приложений Apple стали более "скоростными", контент в них стал загружаться быстрее. Речь идет именно о "холодном" запуске, хотя и при повторном включении многие приложения на iOS 11.4 открывались медленнее.

Стоит заметить, что до сентября этого года iOS 12 будет находиться в стадии тестирования, поэтому пользователям, которые решатся на использование бета-версии нужно быть готовым к различным ошибкам и шероховатостям.