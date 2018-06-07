Сверхмощная ракета "Сармат" поступит на вооружение в 2020 году

Ракетный комплекс "Кинжал" и боевой лазерный комплекс уже стоят на вооружении в войсках, система "Авангард" появится в 2019 году, а ракета "Сармат" - в 2020 году. Об этом, отвечая на вопросы во время "Прямой линии", сообщил президент России Владимир Путин. Ему задали вопрос об оружии, разработку которого глава государства не так давно анонсировал в ходе послания Федеральному собранию.

Президент выразил уверенность, что все анонсированные им новейшие вооружения будут своевременно изготовлены и поставлены армии. "Работа идет по плану в рамках запланированных процедур. У меня никаких сомнений нет на счет того, что все они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение", - сказал Путин.

Президент подробнее рассказал о некоторых оружейных новинках.

"Гиперзвуковая система воздушного базирования "Кинжал" - это гиперзвуковая ракета, которая летит со скоростью 10 махов, уже стоит на вооружении армии в Южном военном округе. Если кто-то усомнился в этом, то пускай посмотрит, мы специально продемонстрировали пуски этой ракеты. Второе - боевой лазерный комплекс, он тоже уже стоит на вооружении", - рассказал глава государства.

Что же касается системы "Авангард", то она, по словам Путина, уже находится в промышленном производстве. "В серию пошла, и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы", - сказал президент.

"Это ракетная система межконтинентальной дальности, не баллистическая, которая идет по настильной траектории и меняет курс по направлению и по высоте. Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне - свыше 20 махов, 20 скоростей звука. Конечно, когда-нибудь такое оружие появится у других стран, но, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть", - сказал Владимир Путин о системе "Авангард".

"В 2020 году мы планируем поставить в Вооруженные силы наш самый мощный ракетный комплекс стратегического назначения - сверхмощную баллистическую ракету "Сармат", - добавил глава государства.

По другим видам оружия работы ведутся в плановом режиме, отметил Владимир Путин.

В частности, в разработке находятся два изделия с ядерным двигателем. Речь идет о ракете малой дальности и подводном беспилотном аппарате. "И в том, и в другом случае мы завершили главный этап разработки, а именно все, что связано с испытанием этой ядерной двигательной установки", - сообщил глава государства, отметив, что некоторые вещи пока еще нуждаются в доработке.

В завершение президент заявил, что названное им новейшее оружие - это далеко не все, что планируется изготовить и поставить на вооружение. "Как я и говорил в послании, пока об этом рано говорить, но мы скоро об этом скажем", - заключил он.