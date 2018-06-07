Свыше 185 тысяч обращений поступило за полгода в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор подвел итоги работы тематических "горячих линий" за первое полугодие текущего года. Отчетный материал опубликован на сайте ведомства.

"Более 185 тысяч консультаций провели специалисты территориальных органов Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации и эксперты центров по консультированию потребителей, - говорится в сообщении. - Консультирование проводилось на личном приеме, по телефонам, через мессенджеры, в многофункциональных центрах оказания государственных услуг (в пилотных регионах), а также в торговых центрах крупных городов".

Традиционно высокий интерес граждане проявили к вопросам эпидемиологической безопасности, отметили специалисты Роспотребнадзора. По их данным, таких обращений поступило на телефоны"горячих линий" порядка 118 тысяч. Свыше 43 тысяч консультаций были связаны с вопросами защиты прав потребителей. Порядка 24 тысяч обращений касались гигиены питания и гигиены несовершеннолетних.

В настоящее время работает "горячая линия" по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха. Номера телефонов и адреса консультационных центров размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.