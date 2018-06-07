Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома

Президент США Дональд Трамп считает, что Канада несет ответственность за поджог Белого дома в 1814 году. Такое обвинение американский лидер озвучил 25 мая в ходе телефонного разговора с премьер-министром соседней страны Джастином Трюдо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, Трюдо раскритиковал слова Трампа о том, что Соединенные Штаты приняли решение о введении пошлин на сталь и алюминий, чтобы защитить интересы национальной безопасности. В ответ американский президент спросил, "разве не вы, парни, сожгли Белый дом?".

Таким образом Трамп напомнил об англо-американской войне 1812-1815 годов. В ходе нее британцы сожгли несколько правительственных зданий, в том числе Белый дом и Капитолий. В те времена Канада была британской колонией.

Вашингтон с 23 марта ввел новые ввозные пошлины - 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.