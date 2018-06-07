Трейлер: Майкл Шеннон в черной неовестерн-комедии "Бедный мальчик"

Вооруженные реднеки стремятся выбраться из трясины своей деклассированной среды в трейлере черной криминальной комедии с Майклом Шенноном "Бедный мальчик".

Режиссером драматичного неовестерна, который после двух лет странствий по различным кинофестивалям готовится предстать перед широкой публикой, является Роберт Скотт Уайлдер, написавший сценарий в соавторстве с Логаном Антиллой.

В центре истории окажутся два брата-неудачника, едва сводящие концы с концами в видавшем виды доме в пустыне.

Для того, чтобы выжить, они промышляют различными мелкими делами разной степени уголовной тяжести, однако этого постоянно не хватает. И когда на горизонте появляется банк, грозящийся отобрать их дом, они начинают разрабатывать грандиозный план ограбления, который поможет им навсегда уехать в Калифорнию.

В ролях: Майкл Шеннон, Аманда Крю, Джастин Чатвин, Дейл Дикки, Эми Фергюсон и т.д.

Премьера ожидается в этом году.