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Трейлер: Майкл Шеннон в черной неовестерн-комедии "Бедный мальчик"

Новость 07.06.2018, 21:20 | Текст: Генри Достоевский
Фото: vimeo.com
Фото: vimeo.com

Вооруженные реднеки стремятся выбраться из трясины своей деклассированной среды в трейлере черной криминальной комедии с Майклом Шенноном "Бедный мальчик".

Режиссером драматичного неовестерна, который после двух лет странствий по различным кинофестивалям готовится предстать перед широкой публикой, является Роберт Скотт Уайлдер, написавший сценарий в соавторстве с Логаном Антиллой.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре истории окажутся два брата-неудачника, едва сводящие концы с концами в видавшем виды доме в пустыне.

Для того, чтобы выжить, они промышляют различными мелкими делами разной степени уголовной тяжести, однако этого постоянно не хватает. И когда на горизонте появляется банк, грозящийся отобрать их дом, они начинают разрабатывать грандиозный план ограбления, который поможет им навсегда уехать в Калифорнию.

В ролях: Майкл Шеннон, Аманда Крю, Джастин Чатвин, Дейл Дикки, Эми Фергюсон и т.д.

Премьера ожидается в этом году.

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