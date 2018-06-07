Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел ребрендинг Лиги чемпионов. Он осуществлен вслед за изменением визуальной концепции Лиги Европы.

Каждые три года УЕФА обновляет брендинг крупнейших турниров под своей эгидой - это делается перед началом очередного коммерческого цикла реализации спонсорских и телевизионных прав. Стоит при этом отметить, что речь идет именно о визуальной составляющей и никаким образом не касается регламентов турниров.

Так, дизайн главного европейского клубного турнира претерпел некоторые - незначительные, впрочем - изменения. В частности, больший акцент сделан на знаменитом мяче Лиги чемпионов, но остается и образ "звездного" стадиона.

Главным новшеством стали как раз звезды, которые теперь являются центральным образом новой визуальной концепции. Кроме того, традиционную темно-синюю цветовую гамму освежили пурпурным и сине-зеленым оттенками. А вот ставший за много лет культовым гимн Лиги чемпионов остался неизменным - в отличие от Лиги Европы, где гимн был обновлен.