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07.06.2018 13:35
Рубрика: Спорт

УЕФА провел ребрендинг Лиги чемпионов

Текст: Данила Жиляев
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел ребрендинг Лиги чемпионов. Он осуществлен вслед за изменением визуальной концепции Лиги Европы.

Каждые три года УЕФА обновляет брендинг крупнейших турниров под своей эгидой - это делается перед началом очередного коммерческого цикла реализации спонсорских и телевизионных прав. Стоит при этом отметить, что речь идет именно о визуальной составляющей и никаким образом не касается регламентов турниров.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Так, дизайн главного европейского клубного турнира претерпел некоторые - незначительные, впрочем - изменения. В частности, больший акцент сделан на знаменитом мяче Лиги чемпионов, но остается и образ "звездного" стадиона.

Главным новшеством стали как раз звезды, которые теперь являются центральным образом новой визуальной концепции. Кроме того, традиционную темно-синюю цветовую гамму освежили пурпурным и сине-зеленым оттенками. А вот ставший за много лет культовым гимн Лиги чемпионов остался неизменным - в отличие от Лиги Европы, где гимн был обновлен.

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