Украинский парламент отправил в отставку министра финансов Данилюка

Украинские законодатели проголосовали за отставку министра финансов Александра Данилюка. Прошение премьера Украины Владимира Гройсмана поддержали 254 парламентария.

Как отмечает ТАСС, ранее между главой украинского правительства Гройсманом и руководителем финансового ведомства Данилюком возник конфликт. Поводом к накалу отношений высокопоставленных чиновников стала должность заместителя министра финансов, на которую, как утверждал Данилюк, украинский премьер продвигал своего человека.

В данной связи тогда еще глава минфина Украины обратился с письмом к послам стран G7, где изложил свое видение ситуации.

Гройсман не стал мириться с поведением своего подчиненного и обратился с прошением к Верховной раде об отставке Данилюка. Премьер Украины обвинил министра в "провоцировании конфликта" и указал на "невозможность дальнейшего пребывания руководителя ведомства в должности".