Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз"

На 99-м году жизни умер американский актер Джерри Марен, сыгравший аборигена Голубой страны жевунов - манчкина - в классическом "Волшебнике страны Оз" 1939 года - с Джуди Гарленд. Это именно он угощал там леденцом на палочке Дороти.

Известно, что в последние годы актер страдал от старческой деменции. Марен, отошедший 24 мая в Сан-Диего, похоронен в Голливуде. Причиной его смерти стала острая сердечная и легочная недостаточность.

Согласно Metro, Джерри пережил 123 остальных карликов и лилипутов, снявшихся в "Волшебнике".

RIP Jerry Maren, 98, last surviving member of the original munchkins in #TheWizardofOz. The Lollipop Guild has reunited, somewhere over the rainbow. pic.twitter.com/JP29zdsWFK — Peter Howell (@peterhowellfilm) June 6, 2018

К слову, в прошлом году фамилия пожилого артиста вдруг слегка всплыла на волне скандала - после публикации книги бывшего мужа Гарленд Сида Луфта, где говорилось, что на съемках карлики домогались девушки. Которой на тот момент было шестнадцать лет. Имен при этом Луфт не указывал.

Отмечено: два года назад Марен стал жертвой жестокой мистификации - появилось сообщение, что артист умер от рака поджелудочной железы. В результате Джерри был вынужден официально это опровергать через социальные сети.

Жерар Маренги (настоящее имя) родился в 1920 году в Бостоне. Дебютировал на экранах в 38-м, после сыграв в семи десятках фильмов и сериалов, в том числе в "Супермене и людях-кротах", "Диком, диком Западе", "Планете обезьян", "Сумеречной зоне", "Космических яйцах", озвучивал мультфильм Ральфа Башки 1979 года "Властелин колец".

Ранее мы писали, что умер актер-карлик из "Остина Пауэрса".