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07.06.2018 20:13
Рубрика: Общество

Пожар в сосуде

Гран-при фестиваля и приз в пять миллионов рублей вручили в Сколково за диагностику крови
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Тромб - коварнейший враг человека. Он подкрадывается тихой сапой, часто вообще не подавая организму никаких тревожных сигналов. Зато бьет мгновенно. Перекрывает сосуд, вызывая неожиданную смерть многих миллионов людей на планете. До сих пор наука была бессильна перед этим "тихоней". Так что созданный российскими учеными, резидентами фонда Сколково прибор для диагностики свертываемости крови можно назвать прорывом.

А началось все почти 20 лет назад, когда доктор биологических наук Фазли Атауллаханов возглавил лабораторию в Гематологическом центре. Изучая процесс образования тромбов, он пришел к выводу, что это "изделие" целой фабрики, в ней работает около 300 химических реакций. Все начинается в исходной точке, где сосуд по той или иной причине поврежден. Именно там запускается реакция, которая играет роль своеобразного запала. Он провоцирует новые реакции, и они распространяются по крови, как пожар в степи. Идет фронт и захватывает все новые участки.

Фото: Александр Корольков
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Словом, система тромбообразования оказалась очень запутанной и сложной. Чтобы к ней подступиться, Фазли Атауллаханов собрал "сборную" команду молодых первоклассных ученых: физиков, математиков, биологов, медиков, материаловедов, инженеров. Они разработали математическую модель образования тромба и, играя на ней, попытались понять, а как же она работает, как тромб распространяется по сосуду. Постепенно стало понятно, что свертывание крови - как минимум три процесса. Причем они происходят в разных точках пространства и в разное время. Все это были серьезные фундаментальные исследования, длившиеся несколько лет. Их итоги опубликованы в престижных международных журналах. Статьи сразу стали научной сенсацией, а россияне - лидерами в этой научной области.

А затем надо было эти модели воплотить в приборе, который на ранней стадии предупредит об опасности возникновения тромба. По сути, в "железе" требовалось воссоздать естественные процессы свертывания крови. И тут на помощь пришли нанотехнологии. Было разработано нанопокрытие, которое провоцирует образование тромба. Диагностика выглядит предельно просто. Каплю крови человека наносят на пластину с нанопокрытием, где и должен расти тромб. По скорости этого роста, размеру, плотности и другим параметрам ученые ставят диагноз. Весь тест длится 30 минут. Он предсказывает, находится ли человек в зоне риска или нет. Зная это, можно планировать стратегию предупреждения опасной болезни.

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