А началось все почти 20 лет назад, когда доктор биологических наук Фазли Атауллаханов возглавил лабораторию в Гематологическом центре. Изучая процесс образования тромбов, он пришел к выводу, что это "изделие" целой фабрики, в ней работает около 300 химических реакций. Все начинается в исходной точке, где сосуд по той или иной причине поврежден. Именно там запускается реакция, которая играет роль своеобразного запала. Он провоцирует новые реакции, и они распространяются по крови, как пожар в степи. Идет фронт и захватывает все новые участки.
Словом, система тромбообразования оказалась очень запутанной и сложной. Чтобы к ней подступиться, Фазли Атауллаханов собрал "сборную" команду молодых первоклассных ученых: физиков, математиков, биологов, медиков, материаловедов, инженеров. Они разработали математическую модель образования тромба и, играя на ней, попытались понять, а как же она работает, как тромб распространяется по сосуду. Постепенно стало понятно, что свертывание крови - как минимум три процесса. Причем они происходят в разных точках пространства и в разное время. Все это были серьезные фундаментальные исследования, длившиеся несколько лет. Их итоги опубликованы в престижных международных журналах. Статьи сразу стали научной сенсацией, а россияне - лидерами в этой научной области.
А затем надо было эти модели воплотить в приборе, который на ранней стадии предупредит об опасности возникновения тромба. По сути, в "железе" требовалось воссоздать естественные процессы свертывания крови. И тут на помощь пришли нанотехнологии. Было разработано нанопокрытие, которое провоцирует образование тромба. Диагностика выглядит предельно просто. Каплю крови человека наносят на пластину с нанопокрытием, где и должен расти тромб. По скорости этого роста, размеру, плотности и другим параметрам ученые ставят диагноз. Весь тест длится 30 минут. Он предсказывает, находится ли человек в зоне риска или нет. Зная это, можно планировать стратегию предупреждения опасной болезни.