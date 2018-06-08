Apple "убила" один из своих гаджетов

Компания Apple прекратит программную поддержку первой линейки Apple Watch. Устройства, включая версию Edition из 18-каратного золота, перестанут получать обновления.

Продажи оригинальных Apple Watch начались в 2015 году. Как пишет BusinessInsider, первые "яблочные" умные часы не получат обновление watchOS 5, которое содержит в себе много новых функций: помощь в выполнении упражнений, активация Siri жестом руки, Walkie-Talkie и другие.

Программная поддержка устройства прекратится осенью 2018 года.