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08.06.2018,  
11:41
Текст: Алексей Моисеев

Бронированный "КУБ" надежно защитит бойцов Росгвардии

Бронированные автомобили на базе "Урал-4320" стали уже привычными в силовых ведомствах России. Эта техника проверена многолетней эксплуатацией на Северном Кавказе. В ходе выполнения специальных задач она, как правило, демонстрировала свои лучшие качества - надежность и неприхотливость в эксплантации. Многие бойцы обязаны своими жизнями этим "бронеуралам".
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

Поэтому неудивительно, что на "Дне передовых технологий правоохранительных органов-2018", организованном в мае Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел России, среди 60 единиц военной и специальной техники были представлены такие машины.

Кроме уже известного "Федерала" показали специальный автомобиль "КУБ" с бронированными кабиной и функциональным модулем. Транспортное средство имеет защищенный моторный отсек. Установленные топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
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Броня автомобиля защищает от стрелкового оружия и от осколков гранат.

Длина - 8735 мм, ширина - 2500 мм, высота 3265 мм. Колесная база - 7052 мм.

Мощность двигателя - 169 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Вместимость топливных баков - 300 литров. Запас хода по шоссе - 1000 км.

Дорожный просвет - 400 мм, глубина преодолеваемого брода - 1,75 м. Полная масса - 17300 кг. Грузоподъемность - 3100 кг. Автомобиль, в зависимости от поставленных задач, способен перевозить от 16 до 22 человек.

 

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Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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