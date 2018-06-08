Бронированный "КУБ" надежно защитит бойцов Росгвардии

Поэтому неудивительно, что на "Дне передовых технологий правоохранительных органов-2018", организованном в мае Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел России, среди 60 единиц военной и специальной техники были представлены такие машины.
Кроме уже известного "Федерала" показали специальный автомобиль "КУБ" с бронированными кабиной и функциональным модулем. Транспортное средство имеет защищенный моторный отсек. Установленные топливные баки выполнены пожаровзрывобезопасными.
Броня автомобиля защищает от стрелкового оружия и от осколков гранат.
Длина - 8735 мм, ширина - 2500 мм, высота 3265 мм. Колесная база - 7052 мм.
Мощность двигателя - 169 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Вместимость топливных баков - 300 литров. Запас хода по шоссе - 1000 км.
Дорожный просвет - 400 мм, глубина преодолеваемого брода - 1,75 м. Полная масса - 17300 кг. Грузоподъемность - 3100 кг. Автомобиль, в зависимости от поставленных задач, способен перевозить от 16 до 22 человек.