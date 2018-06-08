Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.06.2018,  
15:54
Текст: Николай Грищенко

Эксперт высмеял новость о перехвате корабля ЧФ РФ украинским самолетом

Военные эксперты отреагировали на "перехват" около острова Змеиный украинским транспортником Ан-26 малого ракетного корабля Черноморского флота. Полковник в отставке Виктор Баранец назвал сообщение украинских СМИ "полным нонсенсом".

"Это полная чушь. Так могут высказывать только либо "обкуренные", либо пьяные. Что такое - грузовой самолет "перехватил" корабль? Такого в истории существования вооруженных сил нигде никогда не было. Сообщение украинских СМИ о том, что их самолет "перехватил" российский корабль относится к степени "украинского маразма", - заявил радиостанции Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец.

Фото: Медведев Михаил/ТАСС
Российский военный водитель рассказал, как спасал сирийцев

В Госдуме России сообщение о "перехвате" назвали не соответствующим истине.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи - так это украинские пилоты", - заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, украинское издание "Думская" сообщило, что самолет Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Ан-26 "перехватил" и "обратил в бегство" около острова Змеиный малый ракетный корабль 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота.

Отметим, что на вооружении российского соединения находится несколько типов боевых кораблей. В том числе тактическая группа ракетных катеров проекта 1241 "Молния", МРК проекта 1239 на воздушной подушке и МРК проекта 12341 "Овод". В августе в 2008 году бригада приняла участие в операции по принуждению Грузии к миру, и малый ракетный корабль "Мираж" потопил катер ВМС Грузии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Ушел из жизни один из создателей "Руслана" Виктор Толмачев 07.06.2018
Отряд СФ повторит на Новой Земле путь экспедиции 1883 года 06.06.2018
БДК "Иван Грен" завершил государственные испытания 04.06.2018
Украина
Стало известно о создании морской версии РСЗО "Чебурашка" в ДНР 05.06.2018
Залп донецкой РСЗО "Чебурашка" сняли на видео 01.06.2018
самолеты
МиГ-23 с мощным бомбами замечен в Ливии 07.06.2018
МиГ-31 назвали одним из самых грозных боевых самолетов в мире 06.06.2018