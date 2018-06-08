Эксперт высмеял новость о перехвате корабля ЧФ РФ украинским самолетом

Военные эксперты отреагировали на "перехват" около острова Змеиный украинским транспортником Ан-26 малого ракетного корабля Черноморского флота. Полковник в отставке Виктор Баранец назвал сообщение украинских СМИ "полным нонсенсом".

"Это полная чушь. Так могут высказывать только либо "обкуренные", либо пьяные. Что такое - грузовой самолет "перехватил" корабль? Такого в истории существования вооруженных сил нигде никогда не было. Сообщение украинских СМИ о том, что их самолет "перехватил" российский корабль относится к степени "украинского маразма", - заявил радиостанции Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец.

В Госдуме России сообщение о "перехвате" назвали не соответствующим истине.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и дал деру с места встречи - так это украинские пилоты", - заявил депутат от Севастополя Дмитрий Белик.

Напомним, украинское издание "Думская" сообщило, что самолет Сакской бригады морской авиации ВМС Украины Ан-26 "перехватил" и "обратил в бегство" около острова Змеиный малый ракетный корабль 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота.

Отметим, что на вооружении российского соединения находится несколько типов боевых кораблей. В том числе тактическая группа ракетных катеров проекта 1241 "Молния", МРК проекта 1239 на воздушной подушке и МРК проекта 12341 "Овод". В августе в 2008 году бригада приняла участие в операции по принуждению Грузии к миру, и малый ракетный корабль "Мираж" потопил катер ВМС Грузии.