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Фото: бывшая жена Джонни Деппа пришла на свидание без нижнего белья

Новость 08.06.2018, 20:15 | Текст: Олег Усков

Американская актриса Эмбер Хёрд, бывшая супруга актера Джонни Деппа, с которым она рассталась со скандалами, склоками и помахиванием исподним, и бывшая подруга миллиардера Илона Маска, сходила на свежее свидание.

Как обильно передает соответствующая пресса, в частности, Daily Mail, новым избранником Эмбер стал, похоже на то, бывший жених модели Хайди Клум Вито Шнабель.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Причем внимание общественности в большей степени оказалось прикованным к наряду Хёрд: актриса не надела бюстгальтер под свою белую рваную майку, чем невольно поддержала старшую коллегу Анджелину Джоли, известную наплевательницу на такого рода мелочи.

Вито - известный бонвиван и успешный торговец произведениями искусства, свою первую галерею открывший еще в шестнадцать лет. На лирическом фронте парень тоже отличился - это с ним после развода с актером Кутчером встречалась матерая Деми Мур, следом были актриса и модель Элла Макферсон, Лив Тайлер и Дакота Джонс. Причем, как видим, в большинстве случаев Вито предпочитает зрелых женщин значительно старше себя.

С волнующей галереей фото, поэтапно запечатлевших свидание "селебрети" и содержащих, помимо прочего, крамольные сцены курения табака, можно ознакомиться по ссылке.  

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