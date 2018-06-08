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08.06.2018 00:17
Рубрика: Спорт

Футбольная ассоциация Ганы распущена из-за коррупции

Текст: Данила Жиляев

Футбольную федерацию Ганы (GFA) принято решение распустить. На такой шаг решилось пойти правительство страны в связи с коррупцией в организации.

Как сообщает пресс-служба Министерства информации Ганы, причиной роспуска GFA послужил документальный фильм журналиста Анаса Аремейау Анаса, в котором рассказывается о коррупционной составляющей в деятельности ассоциации. В частности он привел доказательства взяточничества со стороны президента GFA Квеси Найантакии.

Фото: РИА Новости
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Решение о роспуске ассоциации вступило в силу незамедлительно. Оно влечет за собой и роспуск ганской футбольной премьер-лиги. Кроме того, вероятно, последует дисквалификация Ганы со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), так как ее правила запрещают участие в делах национальной федерации третьей стороны.

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