Футбольная ассоциация Ганы распущена из-за коррупции

Футбольную федерацию Ганы (GFA) принято решение распустить. На такой шаг решилось пойти правительство страны в связи с коррупцией в организации.

Как сообщает пресс-служба Министерства информации Ганы, причиной роспуска GFA послужил документальный фильм журналиста Анаса Аремейау Анаса, в котором рассказывается о коррупционной составляющей в деятельности ассоциации. В частности он привел доказательства взяточничества со стороны президента GFA Квеси Найантакии.

Решение о роспуске ассоциации вступило в силу незамедлительно. Оно влечет за собой и роспуск ганской футбольной премьер-лиги. Кроме того, вероятно, последует дисквалификация Ганы со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), так как ее правила запрещают участие в делах национальной федерации третьей стороны.