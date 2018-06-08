Главы МИД ОДКБ обсудят использование миротворцев в интересах ООН

Возможное использование миротворческого потенциала ОДКБ в интересах ООН предстоит рассмотреть в ближайший понедельник, 11 июня, Совету министров иностранных дел этой организации на своем на заседании в Алматы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова.

Комментируя повестку дня предстоящего мероприятия, Зайнетдинов рассказал, что "главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сложившуюся ситуацию в зоне ответственности организации. Дипломаты обменяются мнениями о выполнении положений коллективных указаний постоянным представителям государств - членов организации и другим важным вопросам международной жизни, о формировании условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах миротворческой деятельности ООН".

Кроме того, на пленарном заседании планируется одобрить план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на II полугодие 2018 года - I полугодие 2019 года, принять решение о перечне тем совместных заявлений в 2018 году и заявление "О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Как ожидается, будет одобрен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ".

Пресс-секретарь пояснил, что "документ подготовлен в целях реализации совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной информационной политики в интересах государств ОДКБ, формирования эффективной информационной системы для адекватного и своевременного реагирования на проявления негативного информационного воздействия".

Следует напомнить, что Совет коллективной безопасности ОДКБ в Минске 30 ноября прошлого года принял Декларацию глав государств - членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием создания Организации Договора о коллективной безопасности.

Генеральный секретарь ОДКБ - генерал Юрий Хачатуров.