В Китае состоялась мировая премьера смартфона Honor Play, который создан специально для любителей мобильных игр.

Построен смартфон на чипе с собственным процессором Kirin 970 с восемью ядрами, графикой Mali-G72 MP12, в зависимости от модификации оперативной памяти может быть 4 или 6 Гб. Встроенной памяти - 64 Гб, но предусмотрен слот для карт памяти.

Внешний вид - это уже привычный в этом году вырез в верхней части под фронтальную камеру. Заявлено, что экран занимает до 90% передней панели, но назвать его безрамочным никак нельзя. Разрешение 6,3-дюймового экрана 2340х1080, соотношение - 19,5:9.

Селфи-камера - 16 Мп, основная - сдвоенная 16 Мп + 2 Мп. Естественно присутствует искусственный интеллект для улучшения результатов съемки.

Теперь геймерские фичи Honor Play. Во-первых, звук с технологией 3D Histan - обещается качественный, громкий, чистый. Во-вторых, геймплей с вибрацией - различный уровень работы выбродатчика в зависимости от происходящего на экране. И самое главное - функция GPU Turbo, разгоняющая систему и дающая 60% прирост производительности.

Аккумулятор - 3750 мАч, вес всего 176 граммов. На борту OS Android 8.1 под фирменной оболочкой EMUI 8.2.

Стоимость Honor Play заявлена на уровне 310 (младшая модель, 4/64 Гб) и 380 (6/64 Гб) долларов. Информации о том, когда смартфон придет в Россию и придет ли вообще, пока нет.