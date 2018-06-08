У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Функция GPU Turbo способна добавить Honor Play 60% мощности

08.06.2018,  
10:15
Текст: Владимир Болотин
В Китае состоялась мировая премьера смартфона Honor Play, который создан специально для любителей мобильных игр.
Фото: Honor / twitter.com Фото: Honor / twitter.com
Фото: Honor / twitter.com

Построен смартфон на чипе с собственным процессором Kirin 970 с восемью ядрами, графикой Mali-G72 MP12, в зависимости от модификации оперативной памяти может быть 4 или 6 Гб. Встроенной памяти - 64 Гб, но предусмотрен слот для карт памяти.

Внешний вид - это уже привычный в этом году вырез в верхней части под фронтальную камеру. Заявлено, что экран занимает до 90% передней панели, но назвать его безрамочным никак нельзя. Разрешение 6,3-дюймового экрана 2340х1080, соотношение - 19,5:9.

OPPO презентует новый флагман Find X в Лувре 19 июня
Россиянам стал доступен смартфон Redmi S2 с умной селфи-камерой

Селфи-камера - 16 Мп, основная - сдвоенная 16 Мп + 2 Мп. Естественно присутствует искусственный интеллект для улучшения результатов съемки.

Теперь геймерские фичи Honor Play. Во-первых, звук с технологией 3D Histan - обещается качественный, громкий, чистый. Во-вторых, геймплей с вибрацией - различный уровень работы выбродатчика в зависимости от происходящего на экране. И самое главное - функция GPU Turbo, разгоняющая систему и дающая 60% прирост производительности.

Аккумулятор - 3750 мАч, вес всего 176 граммов. На борту OS Android 8.1 под фирменной оболочкой EMUI 8.2.

Стоимость Honor Play заявлена на уровне 310 (младшая модель, 4/64 Гб) и 380 (6/64 Гб) долларов. Информации о том, когда смартфон придет в Россию и придет ли вообще, пока нет.

гаджеты
Фото: depositphotos.com
Facebook "по ошибке" обнародовал личную переписку 14 млн человек 01:18
Новейший мощный китайский смартфон пришел в Россию 06.06.2018
В России заработал популярнейший китайский сервис 05.06.2018
смартфоны
Фото: Татьяна Барыбина
Пенсионеры со всей России соревновались в компьютерной грамотности 00:00
Популярное приложение оказалось очень опасным. Удалите его скорее 06.06.2018
Шесть мыслей после презентации Apple на WWDC 05.06.2018
Huawei
Фото: depositphotos.com
В App Store откроют бесплатный доступ ко всем приложениям 07.06.2018
Huawei объявила дату начала продаж планшетов MediaPad M5 в России 23.05.2018
В Россию пришел необычный китайский смартфон за 8800 рублей 23.05.2018