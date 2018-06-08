"Игра началась!": братья Холмс внезапно вернулись

Международный день Шерлока Холмса, отмечаемый 22 мая, ознаменовался весьма курьезным появлением на просторах интернета Стивена Моффата и Марка Гейтисса, двух бессменных разработчиков сериала "Шерлок", который за истекшие восемь лет сумел возродить беспрецедентный интерес к литературному наследию Артура Конан Дойля, а затем страшно разочаровал внушительную часть поклонников экранизации BBC.

Оба шоураннера обратились к аудитории, недвусмысленно сообщив, что, нет, речь не идет о новом фильме, сезоне, товаре с логотипом и так далее. Но, тем не менее, внимательно наблюдая за судьбой хэштега #TheGameIsNow, зрители, воспользовавшись методами индукции и дедукции, должны прийти к правильным выводам и сделать для себя немаловажное открытие:

Чуть позже был опубликован отрывок из "перехваченного" телефонного разговора, в котором Майкрофт пытается уговорить Шерлока вернуться в Великобританию, сетуя на то, что определенные "ячейки Сети" перестали отвечать. Шерлок пресекает всякие попытки брата склонить себя к сотрудничеству и заявляет, что не имеет никакого отношения к происходящему, после чего Майкрофт начинает жаловаться на огромный недостаток кадров - и никакая "тихая вербовка" эту ситуацию не исправит. Единственный выход - нанять "обычных людей".

Шерлок явно, ждал какого-то другого развития событий, потому что "обычные люди", по его мнению, существа донельзя странные, к тому же занимаются всякой ерундой: поглощают йогурты с высоким уровнем протеина, фотографируют еду, а вдобавок ко всему - голосуют. Майкрофт соглашается, но сам факт того, что эти люди заменимы, приводит его в восторг. Как и то, что они размножаются, и конца-края этому нет, хотя "британское правительство" не раз пыталось внести в эту тенденцию коррективы.

Ну и самое очаровательное в своей циничности появилось несколько позже: сиропное обращение Майкрофта к широкой публике, щедро сдобренное его фирменной усмешкой, более похожей на звериный оскал и гримасу, искажающую лицо при остром пищевом отравлении. Желающие могут попробовать себя в роли Шерлока ("сомнительное удовольствие" - не преминул заметить старший братец) и присоединиться к "Сети", объединяющей шпионов, информаторов и тайных агентов, помогающих сохранить мир в Соединенном Королевстве и за рубежом.

В силу того, что текущие события привели к небывалому взлету летальных исходов среди членов "Сети", пополнение кадров является неотлагательной задачей. Майкрофт призывает не беспокоиться - работодатель за последнее время изрядно поднаторел в организации похорон, даже в тех случаях, когда от павших смертью храбрых остаются одни клочки. На этой радостной ноте он призывает адресатов обращения послужить отечеству. Возможно, они даже доживут до того момента, когда смогут рассказать о пережитом…

Как оказалось, сайт Sherlockgame.com, к которому ведут упомянутые сообщения, предлагает жителям и гостям столицы Соединенного Королевства пройти квест в одном из неочевидных уголков Лондона. Как бы то ни было, вполне возможно, что мультимедийные дополнения, привлекающие интерес к событию, будут появляться и дальше, что само по себе послужит приятным напоминанием о том, что сериал, вполне возможно, в один прекрасный момент получит продолжение.