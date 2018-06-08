Юнкер: Лидеры G7 намерены поддерживать отношения с РФ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на встрече G7, проходящей в пятницу в канадском Ла Мальбе, что рассчитывает на обсуждение в ходе саммита темы поддержания отношений с Россией.

"Возобновление отношений с Москвой - то, что мы намерены делать", - подчеркнул он.

Ранее 8 июня президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие РФ в G7 является очень желательным. Его поддержал и премьер-министр Италии Джузеппе Конти.

G7 ("Большая семерка") - объединение группы экономически развитых стран, появившееся в 1976 году. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1997 году, после присоединения к этому формату России, объединение получило название G8, однако в марте 2014 года после событий в Крыму и на Украине формат вновь был изменен на G7.