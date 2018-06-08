В списке лауреатов сразу обращает на себя внимание одна особенность: в этом году награждены ученые тех дисциплин, которые буквально в последние годы вырвались в лидеры, опередив многие другие науки. Это генетика, медицина, нанотехнологии и фотоника.

Академик Михаил Алфимов и члены-корреспонденты РАН Сергей Громов и Александр Чибисов награждены за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин. Кое-кто называет эти очень изощренные работы шаманством. Из нескольких молекул ученые научились собирать конструкции размером в несколько нанометров. Но самое удивительное, что они могут выполнять различные работы. Чтобы выйти на такие чудеса, потребовалось около 10 лет исследований.

Лауреатами выполнены прорывные работы в генетике, нанотехнологиях и медицине

- Со времен паровой машины человек изобрел множество самой совершенной техники, и все равно ей далеко до "изобретений" природы. Поэтому во всем мире ее стремятся копировать, создавать биоподобные системы, - рассказывает Михаил Алфимов. И здесь российские ученые находятся среди мировых лидеров, а кое в чем опережают конкурентов.

- Биоподобная машина создается в несколько этапов, - объясняет академик Алфимов. - Вначале рождается идея, образ того, что мы хотим получить. Затем математики рассчитывают ее компьютерную модель, на ней мы проигрываем разные варианты машины и находим оптимальный. И, наконец, "изготавливаем" ее из молекул. Точнее, она собирает сама себя, но чтобы запустить такую самосборку, "детали" надо поместить в определенные условия. В итоге получается так называемая супрамолекула, которая может быть и машиной для выполнения самых разных работ, и датчиком для измерения, скажем, вредных веществ.

Зачем нужны такие, казалось бы, экзотические системы? На самом деле у них большое будущее. Такие машины способны из молекул одного вещества "наштамповать" до 20 разных веществ с новой химической структурой. Разработанные учеными подходы позволят создать принципиально новые лекарства, материалы, детекторы для контроля окружающей среды, накопители энергии, системы записи и хранения информации. А, скажем, созданный лауреатами датчик загрязнения атмосферы уже испытывается на одном из предприятий по переработке нефти. Подобных устройств сегодня нет нигде в мире.

Академик Иван Дедов удостоен премии за создание нового научного направления - персонализированной медицины в эндокринологии. Термин персонализация здесь ключевое. Именно такой подход к лечению самых разных недугов стал мировым трендом.

- Сегодня существует множество препаратов для лечения диабета, но они действуют на людей по-разному, - сказала корреспонденту "РГ" академик РАН Марина Шестакова. - Какие-то из них некоторым пациентам помогают, а другие их просто не переносят. И наоборот. Чтобы не тыкаться вслепую, не пробовать на каждом пациенте весь лекарственный ассортимент, желательно провести индивидуальный подбор. И такие методы сегодня есть - это фармагенетика. Одним из пионеров подобных исследований в нашей стране, в частности, для лечения сахарного диабета, является Иван Иванович Дедов.

Суть разработанного метода в том, что вначале изучаются гены, ответственные за предрасположенность к данной болезни. В зависимости от того, как они реагируют на разные лекарства, подбирается самое оптимальное, индивидуальное для конкретного человека. Таким образом, процесс лечения проходит намного легче, а главное безопасней, нанося пациенту минимум вреда.

Кроме того, под руководством академика Дедова ведутся работы по выявлению генов, ответственных за появление диабета, изучается механизм их действия. Это позволит создавать новые лекарства и методы борьбы с недугом. Во многом благодаря работам академика Дедова Россия вошла в первую десятку стран-лидеров в борьбе с сахарным диабетом.

Имя доктора биологических наук Евгения Рогаева страна узнала еще 10 лет назад. Тогда он занимался изучением царских останков и в частности наследственной формой гемофилии, которой страдал царевич Алексей.

- Сам факт, что ученому удалось найти мутацию гемофилии в старых костях, а часть вообще была сожжена, уже фантастическое достижение, - считает доктор биологических наук Светлана Боринская. - Чтобы снять все сомнения, Рогаев изучил не только останки царевича, но еще его матери и сестер. И обнаружил такую же мутацию у царицы и у одной из дочерей. Это стало одним из серьезных свидетельств, что под Екатеринбургом найдены именно останки царской семьи.

Евгений Рогаев - один из самых признанных в мире специалистов по идентификации генов. Умению связать их с наследственными болезнями и различными функциями человека. Именно здесь сегодня самый передовой край мировой науки. Такие исследования сулят прорывы в медицине, обещают победу над наследственными болезнями. Одно из главных научных достижений Рогаева -

открытие вместе с соавторами двух генов болезни Альцгеймера. Кстати, статья об этом в течение 10 лет была самой цитируемой в нейронауках. Вообще поиск связей гена с болезнями напоминает работу асов сыска.

- Дело в том, что многие болезни, в том числе Альцгеймера, зависят не от какого-то одного гена, причиной недуга может быть множество, - говорит Боринская. - Чтобы разобраться в этих подозреваемых, ученому требуется виртуозное мастерство. Но и этого мало. Казалось бы, поймав виновника, можно объявить об этом миру и почивать на лаврах. Но Евгений Иванович многократно перепроверяет находку, говоря образно, не пропуская ни одной запятой. Такая дотошность и критичность к собственным результатам свойственна далеко не всем ученым. Поэтому нередко, особенно в последнее время, даже в авторитетных журналах появляются громкие сенсации, которые довольно быстро сдуваются.

Доктор Рогаев возглавляет лабораторию эволюционной геномики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН.