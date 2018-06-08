Лукашенко отправился с рабочим визитом в Китай

Общность базовых принципов внутренней и внешней политики определяют характер и динамику взаимодействия Минска и Пекина. Это в очередной раз будет подтверждено и в ходе рабочего визита Александра Лукашенко в Китай. Сегодня президент РБ направился в КНР для участия в заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает его пресс-служба.

На саммите, который пройдет в Циндао, Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси относительно развития этой организации, реализации новых направлений сотрудничества между странами - членами ШОС, укрепления безопасности в Евразийском регионе. Президент также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств - участников саммита. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Основное внимание на встрече будет уделено укреплению сотрудничества в политической сфере, реализации существующих и проработке новых проектов, углублению межрегионального взаимодействия.

По словам председателя Совета Республики Беларуси Михаила Мясниковича, которые ранее цитировала БЕЛТА, успешно развиваются межпарламентские и межправительственные отношения между странами, укрепляется взаимодействие на уровне министерств и ведомств. Активно реализуются инвестиционные и инновационные программы.

В Минске обращают внимание и на характер делового партнерства, которое находится на острие научно-технического прогресса в реализации совместных проектов. Устойчиво и многообразно выстраивается и архитектура гуманитарного сотрудничества, благодаря которому белорусский и китайский народы все больше узнают друг о друге.

"У белорусов неподдельный интерес к вопросам кооперации с восточным партнером", - подчеркнул парламентарий, особо отметив, что прочным фундаментом сотрудничества являются "искренние дружеские отношения лидеров обеих стран".