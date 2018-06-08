Минск: Высший государственный совет СГ состоится 19 июня

Пакет из десяти первоочередных задач, актуальных для дальнейшего совершенствования механизмов взаимодействия и повышения эффективности Союзного государства, будет представлен на заседании Высшего государственного совета. Об этом сообщил сегодня в белорусской столице посол России в РБ Александр Суриков, уточнив и дату встречи на высшем уровне - 19 июня.

По информации посла, на ВГС в Минск прибудут президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отвечая на вопрос журналистов об ожиданиях от ВГС, российский дипломат отметил, что предметом подробного обсуждения станут перспективы развития СГ и связанные с этим внутренние темы повышения эффективности Союза, включая перспективы АПК. "Есть вопросы Союзного государства, повышения его эффективности", - добавил Александр Суриков, напомнив, что прошло почти 20 лет с момента подписания договора о создании Союза Беларуси и России.

Кроме того, как ожидается, будет рассматриваться тема объединения и повышения промышленного потенциала двух стран.