На месте взрыва в пригороде Багдада нашли еще 10 тел

Из-под завалов в пригороде Багдада, где 6 июня в одном из домов взорвались боеприпасы, извлекли тела еще десяти человек. Ранее СМИ сообщали о 20 погибших и почти ста пострадавших.

Напомним, в населенном пункте под названием Мадинат ас-Садр, где живут в основном шииты, недалеко от мечети в среду вечером прогремели взрывы. Причиной произошедшего стала детонация тайника с боеприпасами. Взрывной волной были полностью или частично разрушены постройки в целом квартале, сообщает ТАСС.

В полиции заявили, что под завалами еще могут находиться люди. Премьер-министр Ирака распорядился создать специальную комиссию для расследования всех обстоятельств ЧП.