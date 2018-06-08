Найден мертвым 47-летний актер из "Сынов анархии" Алан О`Нилл

Ирландский актер Алан О`Нилл отошел на 48-м году жизни. Как передает портал TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции, тело Алана на полу в коридоре их квартиры в Лос-Анджелесе нашла сожительница О`Нилла - вечером в среду.

При этом подчеркнуто: криминальная версия не рассматривается, и смерть актера, имевшего проблемы со здоровьем, что было следствием множественных злоупотреблений (от табака и алкоголя до чего похуже), наступила "по естественным причинам".

Более точно расскажет вскрытие - уведомили органы портал.

RIP Hugh: Sons of Anarchy's Alan O'Neill has passed away at the age of 47. https://t.co/Kf7V6esEMj pic.twitter.com/buZkXfR8nV — E! News (@enews) June 7, 2018

О`Нилл начал сниматься еще в конце девяностых - на телевидении, известность стяжав сравнительно недавно - сыграв Хью в шестом и седьмом сезонах "байкерско-бандитской" саги "Сыны анархии".

Помимо "Сынов", Алана можно видеть в сериалах "Инспектор Джордж Джентли", "Кид Эдди", "Семейные тайны", "Сказки на ночь Тима и Эрика", фильмах "Тайный игрок" и "Пробуждение" с Пирсом Броснаном.