Найден мертвым 47-летний актер из "Сынов анархии" Алан О`Нилл
Ирландский актер Алан О`Нилл отошел на 48-м году жизни. Как передает портал TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции, тело Алана на полу в коридоре их квартиры в Лос-Анджелесе нашла сожительница О`Нилла - вечером в среду.
При этом подчеркнуто: криминальная версия не рассматривается, и смерть актера, имевшего проблемы со здоровьем, что было следствием множественных злоупотреблений (от табака и алкоголя до чего похуже), наступила "по естественным причинам".
Более точно расскажет вскрытие - уведомили органы портал.
#SonsofAnarchy star Alan O'Neill dead at 47 https://t.co/JC1BwIrrGU pic.twitter.com/1y6QOFVoGP— TV Guide (@TVGuide) June 8, 2018
RIP Hugh: Sons of Anarchy's Alan O'Neill has passed away at the age of 47. https://t.co/Kf7V6esEMj pic.twitter.com/buZkXfR8nV— E! News (@enews) June 7, 2018
О`Нилл начал сниматься еще в конце девяностых - на телевидении, известность стяжав сравнительно недавно - сыграв Хью в шестом и седьмом сезонах "байкерско-бандитской" саги "Сыны анархии".
Помимо "Сынов", Алана можно видеть в сериалах "Инспектор Джордж Джентли", "Кид Эдди", "Семейные тайны", "Сказки на ночь Тима и Эрика", фильмах "Тайный игрок" и "Пробуждение" с Пирсом Броснаном.