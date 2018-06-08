На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Найден мертвым 47-летний актер из "Сынов анархии" Алан О`Нилл

Новость 08.06.2018, 17:13 | Текст: Олег Усков
Фото: twitter.com/THRGlobal
Фото: twitter.com/THRGlobal

Ирландский актер Алан О`Нилл отошел на 48-м году жизни. Как передает портал TMZ, ссылаясь на свои источники в полиции, тело Алана на полу в коридоре их квартиры в Лос-Анджелесе нашла сожительница О`Нилла - вечером в среду.

При этом подчеркнуто: криминальная версия не рассматривается, и смерть актера, имевшего проблемы со здоровьем, что было следствием множественных злоупотреблений (от табака и алкоголя до чего похуже), наступила "по естественным причинам".

Более точно расскажет вскрытие - уведомили органы портал.

О`Нилл начал сниматься еще в конце девяностых - на телевидении, известность стяжав сравнительно недавно - сыграв Хью в шестом и седьмом сезонах "байкерско-бандитской" саги "Сыны анархии".

Помимо "Сынов", Алана можно видеть в сериалах "Инспектор Джордж Джентли", "Кид Эдди", "Семейные тайны", "Сказки на ночь Тима и Эрика", фильмах "Тайный игрок" и "Пробуждение" с Пирсом Броснаном. 

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: instagram.com/blackpills
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 07.06.2018
Эксперты составили список сериалов с лучшими финалами 06.06.2018
Сериал "Легион" от создателя "Фарго" Ноя Хоули продлен 05.06.2018
#сериалы
Фото: страница Анатолия Наряднова в сети Facebook
Вынесен приговор избившему сожительницу актеру "милицейских сериалов" 06.06.2018
Умер актер из сериалов "Офис" и "Друзья" Хью Дэйн 05.06.2018
Из "Ходячих мертвецов" начался массовый исход актеров 05.06.2018
#утраты
Фото: AP Photo/Charles Sykes
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 07.06.2018
Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова 07.06.2018
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский 04.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.