Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям

Лауреатов Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства за 2017 год огласил в Кремле советник президента по культуре Владимир Толстой.

Ими стали:

- Борис Эйфман, возглавляющий санкт-петербургский Академический театр Балета - он получил премию за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства.

- Светлана Сивкова, гендиректор Музея Мирового Океана, расположенного в Калининградской области, награждена за вклад в изучение, сохранение и популяризацию морского исторического наследия.

- Дирижеру Юрий Темирканову, худруку Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, премия будет вручена за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культур.

Имена ученых, удостоенных государственной премии в области науки и технологий, назвал советник президента по науке Андрей Фурсенко.

Ими стали академик Михаил Алфимов и член-корреспонденты РАН Сергей Громов и Александр Чибисова - за работы по супрамолекулярной химии, которая касается взаимодействия комплементарных (взаимодополняющих) молекул и их фрагментов.

Академик Иван Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.

Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден за обнаружение генов и молекулярно-генных механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.

Премию "за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности" получила президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Александровна Антонова.

Свои заслуженные награды лауреаты получат из рук президента в Кремле 12 июня.

Сумма премии составляет 5 миллионов рублей.