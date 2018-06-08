Новые образцы спецтехники представят на "Армии-2018"

Минобороны России представит на форуме "Армия-2018" более 20 образцов спецтехники войск радиационной, химической и биологической защиты. Новейшие машины РХБ разведки РХМ-8 и РХМ-9 будут демонстрироваться в рамках закрытого статического показа. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

Военачальник отметил, что в крытых павильонах и на открытых площадках будут представлены мобильные подвижные лаборатории, многофункциональная техника для специальной обработки, а также дымовая машина ТДА-3, комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУ и модернизированный контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2.

Особый интерес у специалистов вызывает КДУ, который использует уникальный катапультный модуль, способный отстреливать сотни дымовых шашек и в кратчайшие сроки создавать на поле боя непроницаемую аэрозольно-дымовую завесу. По мнению военных экспертов, КДУ, подобно шапке-невидимке, надежно прикроет подразделения и бронетехнику от средств разведки и высокоточного оружия противника. Боезапас кузовной катапульты составляет 350 шашек, полная ее перезарядка занимает не более 3,5 часов. В полностью снаряженном состоянии масса комплекса, базирующегося на трехосном КамАЗе, достигает 17,5 тонны. Экипаж - три человека.

А вот разведывательные химические машины нового поколения РХМ-8 и РХМ-9 смогут увидеть только военные и представители ВПК. Известно, что РХМ-9 создана на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Комплекс оснащен полноценным газовым хроматографом, который заменяет химическую лабораторию и позволяет на месте проанализировать состав атмосферы. Кроме того, в состав оборудования РХМ-9 входит легкий беспилотник, способный нести комплект датчиков.

Зато в рамках динамического показа посетители форума могут увидеть применение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

- Задачу поражения групповых целей будет решать тяжелый огнеметный взвод. Группу целей противника также будет уничтожать применением РПО-А "Шмель" огнеметный взвод. В свою очередь экипажи дымовых машин ТДА-3 обеспечат аэрозольным прикрытием, то есть маскировкой, водную переправу, - заявил газете "Красная звезда" Игорь Кириллов.