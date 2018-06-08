Премьер Словакии: Санкции против РФ вредят производству алюминия

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб производству алюминия в стране.

В четверг глава словацкого правительства посетил в городе Жьяр-над-Гроном завод компании Slovalco. Это одно из наиболее высокотехнологичных предприятий по выпуску алюминия в Евросоюзе. Ежегодно завод производит 370 тысяч тонн продукции.

По словам Пеллегрини, введение Вашингтоном таможенных пошлин на сталь и алюминий для ЕС "никак не повлияет" на работу предприятия. "Наоборот, компания (Slovalco) постоянно работает над тем, чтобы повысить мощности (производства алюминия). Ее затронули санкции США, введенные против России. Slovalco не может покупать сырье от российских фирм", - цитирует ТАСС заявление словацкого политика.

Европеский союз является импортером алюминия. Спрос на этот металл там постоянно растет. По словам Пеллегрини, это выгодно для Словакии. Республика оставляет себе меньше трети продукции завода в Жьяр-над-Гроном, остальное идет на экспорт. Главными партнерами-потребителями являются Польша, Венгрия, Италия, Чехия и Австрия.