Погибшую после пластики девушку оперировали хирурги без спецподготовки

Росздравнадзор закрыл московскую частную клинику, где во время операции по коррекции груди в середине апреля погибла молодая женщина. При проверке, проведенной после информации о смерти пациентки, в клинике были обнаружены многочисленные нарушения.

Самое серьезное из них: у двух пластических хирургов (один из которых и проводил операцию пострадавшей пациентке) отсутствует подготовка в ординатуре по профилю "пластическая хирургия". А сами реконструктивные и эстетические пластические операции в клинике выполнялись амбулаторно или в условиях дневного стационара. То есть пациенты были лишены круглосуточного наблюдения.

Масса претензий и к оснащению медучреждения: в частности, в нем отсутствует преднаркозная палата, а в палате пробуждения нет аппарата искусственной вентиляции легких.

Привлеченные к проверке аттестованные эксперты Росздравнадзора, специалисты в области пластической хирургии, анестезиологии и реанимации констатировали дефекты оказания медицинской помощи пациентке, говорится в сообщении федеральной службы.

В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела.