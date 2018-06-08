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08.06.2018 08:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин поздравил соцработников Москвы с профессиональным праздником

Текст: Ангелина Зеленькова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил социальных работников и ветеранов соцзащиты с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за огромный и добросовестный труд, отзывчивость, внимание и любовь к людям.

Глава города отметил, что День соцработника объединяет 40 тысяч москвичей, занятых в системе социального обслуживания столицы. Эти люди помогают пожилым, инвалидам, семьям с детьми, всем тем, кто нуждается в особой заботе, внимании и уходе.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"В 2018 году Россия отмечает 100-летие создания системы социальной защиты населения страны. В столице действует самая мощная региональная социальная служба, которая является наследницей лучших традиций милосердия и благотворительности, накопленных многими поколениями москвичей. Она обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств города и берется за решение новых масштабных
задач", - подчеркнул Сергей Собянин.

Он также поблагодарил соцработников за успешную реализацию проекта "Московское долголетие", благодаря их труду у москвичей старшего поколения появляется больше возможностей участвовать в оздоровительных, культурных, образовательных и других досуговых мероприятиях.

"Сегодня уже свыше 100 тысяч человек записались на курсы, в кружки и секции, занятия в которых - шаг к новому качеству жизни. Спасибо вам, дорогие друзья, за вашу огромную работу, чуткость и неустанную заботу о людях", - отметил мэр и добавил, что правительство Москвы будет и дальше уделять большое внимание увеличению оплаты труда социальных работников, повышению их статуса в обществе.

"Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия сердечного тепла и новых успехов", - подчеркнул Сергей Собянин.

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