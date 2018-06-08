Современные художники захватят Тулу

Известный столичный художник Марина Звягинцева представит инсталляцию "кАРТограмма" в рамках фестиваля "Картонная ночь" в Тульском историко-архитектурном музее (ТИАМ) 16 июня.

Новый проект Звягинцевой развивает традиционную для художницы идею внедрения современного искусства в пространство города, ассоциативно не связанного с понятиями "контемпорари" и "паблик-арт". Это своего рода культурная провокация, попытка заставить любого зрителя, даже совершенно не ориентирующегося в картографии современного искусства, привыкнуть к паблик-арт-объектам в знакомом пространстве музейного дворика, принять их как неотъемлемую часть городского пейзажа.

Пространство музейного двора ТИАМа заинтересовало лидера отечественного паблик-арта Марину Звягинцеву как площадка для очередного эксперимента. Музей находится на одной из центральных улиц, на пересечении туристических маршрутов. История одного из музейных зданий весьма примечательна. Он расположен в Доме Белявского, построенном в 1880-х годах специально для аптеки. Аптека находилась там вплоть до 2011 года, пережив множество событий ХХ века. Затем здание отдали музею.

Также в программе вечера выставка "От себя", блошиный рынок, музыкальная программа, летний кинотеатр, паблик-ток с художниками.