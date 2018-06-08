В Москве мужчина напал с ножом на школьницу в подъезде

В подъезде жилого дома в Москве мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на 4-й Очаковской улице.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. Девочка доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи устанавливают личность нападающего, опрашивают мать пострадавшей, соседей и других возможных свидетелей.

Возбуждено уголовное дело, расследование происшествия находится на контроле руководства Главного следственного управления СК по Москве.