В воскресенье в Москве частично ограничат движение

В воскресенье в Москве будет много перекрытий в районе Воробьевых гор. С утра там пройдет проверка готовности инфраструктуры фан-зоны чемпионата мира по футболу, затем откроется фестиваль болельщиков.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, проезд будет перекрыт по улице Косыгина, на Университетском проспекте от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта, Мичуринскому проспекту от разворота в районе станции метро "Ломоновский проспект" в сторону улицы Косыгина до Университетского проспекта, улице Лебедева от Университетского проспекта до улицы Академика Самарского, съездам с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улице Академика Хохлова, съездам с проспекта Вернадского и Мичуринсклого проспекта на улицу Колмогорова.

Местные жители, запасшиеся пропусками в префектуре, смогут проехать по некоторым участкам на улицах Косыгина, Лебедева и Менделеевской.

Все изменения будут действовать с 8-00 до 23-00.

Кроме того, в воскресенье из-за проведения Красочного забега будет ограничено движение в районе Ходынского поля. Сначала спортсмены пробегут пять километров, на финише получат банку со специальной краской, а затем все вместе подбросят их в небо.

Водителей в воскресенье просят по возможности выбирать заранее маршруты объезда, следить за указаниями сотрудников ГИБДД и дорожными знаками.