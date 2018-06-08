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08.06.2018 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Саратовом ликвидировали открытое горение на полигоне

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Под Саратовом продолжается тушение пожара на санкционированной свалке вблизи поселка Расково и микрорайона Солнечный.

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Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, в четверг вечером на полигоне ООО "СТМ-Капитал" было ликвидировано открытое горение отходов. Утром в пятницу площадь, на которой мусор продолжает тлеть, уменьшилась в два раза - до половины гектара.

Как рассказали в ведомстве, на полигоне работает спецтехника: КfvАЗы, бульдозеры и поливальные машины, горящий мусор поливается водой и засыпается грунтом.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора контролируют состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона и в прилегающих жилых кварталах. 

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