Под Саратовом ликвидировали открытое горение на полигоне

Под Саратовом продолжается тушение пожара на санкционированной свалке вблизи поселка Расково и микрорайона Солнечный.

Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, в четверг вечером на полигоне ООО "СТМ-Капитал" было ликвидировано открытое горение отходов. Утром в пятницу площадь, на которой мусор продолжает тлеть, уменьшилась в два раза - до половины гектара.

Как рассказали в ведомстве, на полигоне работает спецтехника: КfvАЗы, бульдозеры и поливальные машины, горящий мусор поливается водой и засыпается грунтом.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора контролируют состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона и в прилегающих жилых кварталах.