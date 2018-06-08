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08.06.2018 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове расследуют причинение травмы девушке на ипподроме

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту получения тяжелой травмы 17-летней девушкой на ипподроме.

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Как уже сообщал сайт "РГ", 26 мая студентка одного из колледжей на ипподроме Саратова была травмирована лошадью. Девушка, которая оказывала сотрудникам ипподрома помощь по уходу за животными, повела одну из лошадей на пастбище. Лошадь побежала и потащила за собой девушку, у которой запуталась в поводьях нога. Прежде чем животное удалось поймать, оно пробежало четыреста метров.

Пострадавшую госпитализировали, врачи ампутировали ей правую стопу.

- По факту травмирования жительницы Саратова возбуждено уголовное дело, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Екатерина Котлова.

По мнению следователей, в случившемся присутствуют признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время устанавливаются лица, отвечающие за соблюдение требований безопасности на ипподроме.

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