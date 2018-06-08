Бывали ли вы в сибирской деревне, где по пути на Сахалин Антон Павлович Чехов отведал щей, "коих нигде никогда больше не ел"? Знаете ли, какой кузбасский поэт хранил рукописи в бочке из-под квашеной капусты? Доводилось ли вам слушать песни телеутов на Звенящей горе? Об этом и многом другом можно узнать во время литературных туров по Кузбассу вместе с Кемеровской областной научной библиотекой имени В. Д. Федорова.

Замдиректора библиотеки по творческому развитию Вера Козленко напомнила, что хотя наш край не связан тесно с жизнью и творчеством таких гениев как Пушкин и Толстой, но другие великие писатели в Сибири бывали. И есть много местных литераторов - как известных, так и незаслуженно забытых или не получивших признания. Потому и было решено составить литературную карту области и "оживить" ее.

В 2016 году открыли первый литературный маршрут - в деревню Марьевка, на малую родину поэта Василия Федорова. Заключили договор с транспортной компанией и администрацией Яйского района. Там очистили родники, организовали экскурсии и питание для туристов. Гостей встречают песнями и домашними блинами, испеченными по рецепту матери поэта - Ульяны Наумовны. В этом году поездка состоится 30 июня - в день "Федоровских чтений", посвященных столетию земляка.

Другой литературный маршрут проложили в город Тайга, где провел детство и юность выдающийся российский писатель-эколог Владимир Чивилихин, которому в этом году исполнилось бы девяносто лет. В его повестях и романах - реальные истории из жизни города. Многие образы списаны с рабочих местного локомотивного депо, где трудился автор. Кстати, участок Транссиба проходит через Тайгу (так оказалось короче и дешевле, чем через Томск) благодаря проекту русского писателя и путешественника Николая Гарина-Михайловского, инженера-изыскателя и строителя железных дорог.

Туристы знакомятся с памятниками зодчества, возведенными по проектам самобытного архитектора Константина Лыгина. Одно из лучших его творений - храм Преподобного мученика Андрея Критского, который в годы Гражданской войны обстреляли из бронепоезда большевики. Восстановили церковь в 1990-х. А вот привокзальный ресторан (некогда бывший привилегированным залом первого класса), стены которого помнят Колчака, Ленина, Кропоткина, увы, закрыт. Томское и новосибирское студенчество 1960-1980-х до сих пор вспоминает, как группами приезжали в Тайгу на электричках и целую ночь отмечали сдачу экзаменов и зачетов. И библиотекари уверены: ресторан мог бы стать изюминкой тура. А пока в маршрут включили экскурсию в бывший железнодорожный техникум, где учился и преподавал Владимир Чивилихин.

В деревне Варюхино Юргинского района сохранилась изба, в которой Чехов провел двое суток в ожидании переправы через Томь. А в селе Новопокровка Ижморского района - родной дом поэта-фронтовика, Героя Советского Союза Михаила Прудникова, командира партизанской бригады "Неуловимые", действовавшей в Белоруссии в годы Великой Отечественной.

По словам главного библиотекаря Веры Лаврушкиной, мест, связанных с литературой, на карте Кузбасса немало. И участники литературных туров просят организаторов составить для них списки произведений того или иного автора. А еще, войдя во вкус, туристы предложили организовать путешествия с отдыхом на природе. И участники туров по Гурьевскому району "Сказы и были Салаирского кряжа" после дегустации блюд телеутской национальной кухни и знакомства с преданиями одного из древних коренных этносов Сибири в деревне Шанда едут на комфортабельный пляж с зоной отдыха "Салаирские плесы".

Туристов знакомят и с особым фольклором сибирских горнорабочих, которые добывали здесь золотую и серебряную руду. Кроме того, в программе тура есть посещение памятника архитектуры XIX века - храма Петра и Павла в Салаире, а также "серебряного" источника Иоанна Крестителя в поселке Гавриловка.

Только за 2017 год путешествия по литературным маршрутам совершили 227 человек. В ближайших планах - тур по Беловскому району с экскурсией в музей по-эта-шахтера Александра Курицына и рыбоводческое хозяйство, а также поездки из Кемерова в Новокузнецк, где Федор Достоевский венчался со своей первой женой Марией Исаевой.

ГБУК "Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова":



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телефоны для справок: (3842) 44-18-55, 44-18-67;



е-mail: littur@mail.ru, biblioteka@kemrsl.ru;

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Расписание туров

• 16 июня, 15 сентября: Кемерово - Тайга - Кемерово.

• 30 июня, 21 июля, 25 августа, 29 сентября: Кемерово - Марьевка - Кемерово.

• 14 июля, 4 августа: Кемерово - Шанда - Гурьевск - Гавриловка - Кемерово.

• 13 октября, 27 октября: Кемерово - Белово - пос. Инской - Рыбное хозяйство - Кемерово.

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