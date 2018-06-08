Омский минстрой опроверг информацию о засыпанном метро

Омичи обнаружили, что стройплощадку в Октябрьском округе строители начали засыпать песком. Согласно проекту тридцатилетней давности здесь должна была появиться станция метро. В результате распространился слух, что власти решили таким способом законсервировать тоннели.

В региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий эту информацию "РГ" не подтвердили.

- Работы на неиспользуемой строительной площадке по улице Богдана Хмельницкого ведутся в рамках подготовки к сдаче театра "Галерка". Они связаны с благоустройством территории и никакого отношения к консервации метро не имеют, - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального минпрома Анна Мушкачева.

Забор огораживал этот участок почти 26 лет. Теперь здесь планируют разбить парк.